

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О пожароопасной ситуации в России

ИА "Метеоновости" / 11:57 Вторник, 14 апреля



К началу второй декады в России уже ликвидировано более 100 лесных пожаров, площадь пройденная огнем составляет почти 9000 га.



Возгорания были зафиксированы и ликвидированы в Калининградской, Брянской, Ивановской, Калужской, Московской, Тюменской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Омской областях, Республике Крым, Краснодарском и Красноярском краях.



Накануне в России было зафиксировано 80 лесных пожаров, выгоревшие площади превышают более 15000 га.



Нынешней весной в Забайкалье степень пожарной опасности обострилась в двадцатых числах марта, в конце первой декады апреля пожары начались в Иркутской области. А теперь усугубляется ситуация и на юге Дальнего Востока. Причиной тому не только сухая погода и резкий, а местами и порывистый ветер, который способствует быстрому распространению огня, но и человек.



Самая сложная ситуация с пожарами складывается на юге Забайкальского края и Бурятии, на юго-западе Хабаровского края, где с 14 по 16 апреля высокая, местами чрезвычайная степень пожарной опасности. Тем более, что и погода ожидается без осадков и с резким, а местами и порывистым ветром.



/ meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



