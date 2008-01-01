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Северо-запад Европейской России атакуют циклоны

ИА "Метеоновости" / 12:28 Вторник, 14 апреля



Накануне атлантический циклон вышел на северо-запад Европейской России. В эпицентре ненастья оказалась Ленинградская область, где прошли сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, количеством до 17 мм, в Новгородской области до 14 мм.



Сегодня, 14 апреля, в северо-западных областях сохранится облачная и ненастная погода с осадками.



В середине недели на северо-запад выйдет новый циклон, который и принесет новую порцию мокрого снега и дождя. До конца этой недели в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях сохранится сырая и ветреная погода с порывами 15-17 м/с. / meteonovosti.ru /



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