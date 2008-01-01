

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 14 апреля



В 12 часов в Москве облачно, местами дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5,1..6,1 градуса; Северном 4,9..5,9 градуса, Северо-восточном 4,9..5,5 градуса, Восточном 5,1..5,7 градуса, Юго-восточном 5,8..6,9 градуса , Южном 5,4..6,0 градуса, Юго-западном 5,0..5,6 градуса, Западном 5,0..5,7 градуса, Северо-западном 5,1..5,7 градуса.



В Зеленограде небольшой дождь, температура 5,1..5,3 градуса. На территории Новой Москвы местами дождь, температура воздуха 4,9..7,0 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



