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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 14 апреля
В 12 часов в Москве облачно, местами дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5,1..6,1 градуса; Северном 4,9..5,9 градуса, Северо-восточном 4,9..5,5 градуса, Восточном 5,1..5,7 градуса, Юго-восточном 5,8..6,9 градуса , Южном 5,4..6,0 градуса, Юго-западном 5,0..5,6 градуса, Западном 5,0..5,7 градуса, Северо-западном 5,1..5,7 градуса.
В Зеленограде небольшой дождь, температура 5,1..5,3 градуса. На территории Новой Москвы местами дождь, температура воздуха 4,9..7,0 градуса. / meteonovosti.ru /
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