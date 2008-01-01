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Рекордное тепло ушло из Смоленска
ИА "Метеоновости" / 12:52 Вторник, 14 апреля
Минувшие выходные дни в Смоленске выдались прохладными, среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 1-3 градуса.
А вот начало этой недели порадовало жителей города рекордным теплом. В теплом секторе циклона, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 5 градусов. В Смоленске 13 апреля воздух прогрелся до 18.7, что и стало новым абсолютным максимумом этого дня, предыдущий 17.8 градуса наблюдался в 1989 году.
Но уже сегодня, 14 апреля, Смоленск находится в зоне холодного атмосферного фронта, который местами и сыпет небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра достигают 17 м/с, днем всего-навсего около +5 градусов.
В середине недели, 15 апреля. Время от времени будет приниматься мокрый снег, ветер окрепнет в порывах до 15 м/с, максимальная температура воздуха не превысит +4 градусов. / meteonovosti.ru /
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