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Новое издание Международного атласа облаков на языках ООН

ИА "Метеоновости" / 15:20 Вторник, 14 апреля



По сообщению Всемирной Метеорологической Организации, Международный атлас облаков ≈ глобальный справочник для идентификации облаков - переведен на арабский, испанский, китайский, русский и французский языки



Цифровая версия Атласа доступна на английском языке с 2017 года ≈ она пришла на смену изданному в конце XIX века печатному изданию.



Атлас облаков содержит изображения, определения и пояснения, признанные и используемые всеми 193 государствами ≈ членами ВМО.



Здесь сведены воедино все виды измерений, включая высокотехнологичные наземные измерения и космические наблюдения, с тем, чтобы помочь наблюдателям понять условия, в которых формируются облака.



В издание 2017 года были включены новые классификации, в том числе "volutus", или рулонные облака; облака, порожденные человеческой деятельностью, такие как конденсационный след ≈ паровой след, иногда возникающий за самолетом; а также облака "asperitas" ≈ выразительные волнообразные облака, захватившие воображение людей. / meteonovosti.ru /



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