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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 15:30 Вторник, 14 апреля

  В 15 часов в Москве облачно, небольшой дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5,1..5,7 градуса; Северном 4,9..5,6 градуса, Северо-восточном 4,8..5,8 градуса, Восточном 6,1..6,5 градуса, Юго-восточном 5,5..6,8 градуса , Южном 4,7..7,0 градуса, Юго-западном 4,3..5,1 градуса, Западном 4,5..5,9 градуса, Северо-западном 4,9..5,7 градуса.

В Зеленограде небольшой дождь, температура 4,8..5,3 градуса. На территории Новой Москвы местами дождь, температура воздуха 4,0..6,0 градуса, местами порывы ветра до 12м/с / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+5
Ср.
15 апр.
+7
Чт.
16 апр.
+7
Пт.
17 апр.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Джалгаон		 -22
Белая Гора

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Лангшон

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