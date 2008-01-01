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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:16 Среда, 15 апреля

  В тыловой части атлантического циклона (где по синоптическим описаниям окажется Московия) предстоящим днём погода не будет способствовать хорошему самочувствию и настроению: облачно и влажно, снизится содержание кислорода в приземном слое воздуха, атмосферное давление понизится.

По сведению синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 15 апреля ожидается облачная погода с осадками различной интенсивности (от небольших до умеренных). Максимальная температура воздуха в Москве составит 5..7, по области 5..10 градусов. Ветер западного направления 5-10 м/с, местами его порывы могут достигать 12-14 м/с.

Это погода с выраженным биотропным влиянием на самочувствие людей, страдающих различными хроническими недугами, с проявлениями переутомления и психологического дискомфорта.

Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что погода не делает нас больными. Совокупность внешних погодных условий, огромное влияние психологических факторов, гиподинамия, недостаток кислорода - все вместе становится причиной недомогания, ухудшения самочувствия, обострений болезни. Необходимо поддержать организм, профилактический прием лекарств, назначенных врачом, поможет избежать обострений и ухудшений состояния. Надо постараться даже в ограниченном пространстве заниматься лечебной гимнастикой, дыхательными упражнениями 2-3 раза в день. Мягким средством закаливания являются воздушные ванны, которые можно проводить на балконе начиная с 3-5 минут, не стоит забывать о приеме поливитаминов и адаптогенов.

Геомагнитный фон 15 апреля спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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