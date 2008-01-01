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О дождях в Москве 14 апреля

ИА "Метеоновости" / 07:28 Среда, 15 апреля



День 14 апреля в Москве и области оказался самым дождливым в текущем месяце. При прохождении холодного фронта наиболее сильные дожди прошли в южной половине столичного региона. Так на ВДНХ выпало 3 мм, в центре и на западе Москвы 2 мм, на юге столице до 10 мм.



На территории Новой Москвы выпало до 5 мм дождя, в Московской области до 8 мм.



На всей территории столичного региона сохраняется дефицит осадков, с начала месяца в Москве выпало от 10 до 25% месячной нормы осадков, по области от 15% до 30%. / meteonovosti.ru /



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