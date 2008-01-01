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Новости погоды


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Москва в тренде мировой погоды


ИА "Метеоновости" / 09:02 Среда, 15 апреля

  По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) март 2020 года стал вторым самым теплым на планете за всю историю наблюдений. Средняя месячная температура воздуха в целом по глобусу (над океаном и сушей) оказалась на 1,16градуса выше средней многолетней за XX век. Это значение уступает лишь рекорду, который принадлежит первому месяцу весны 2016 года.

И марта 2020 года в Москве оказался вторым самым теплым месяцем, за 140 лет. Положительной температуры воздуха составила 6 градусов. Пальма первенства в Москве осталась за мартом 2007 года с положительной аномалией 6,6 градуса. / meteonovosti.ru /
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