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В Приволжье началось вторжение холода
ИА "Метеоновости" / 09:57 Среда, 15 апреля
В конце прошедшей недели активный волновой циклон оставил снежный след в Приволжском федеральном округе, местами весьма глубокий. Так, в некоторых районах Саратовской области нападало 20 см снега, в Мордовии - более 30 см. Не очень приятным дополнением к снегу стали сильный порывистый ветер, метели, снежные заносы на дорогах и похолодание - ночью температура опускалась до -2..-6. А ведь накануне вторжения арктического воздуха в той же Мордовии было до 18 градусов выше нуля.
В начале наступившей недели погода понемногу наладилась - выполнив свою ненастную миссию циклон заполнился где-то над Уралом. В западной части Приволжья резко и значительно потеплело и снова обнадеживающе повеяло весной. Но появившиеся в небе облака сигнализируют о приближении фронтального раздела с запада, и фронт этот - холодного знака. В течение ближайших суток он вытеснит тепло со всей территории Приволжья, принесет дожди, переходящие в снег, сильный порывистый ветер и понижение температуры на добрый десяток градусов.
Ждать теплой паузы после этого не приходится, погода останется прохладной и неустойчивой. В пятницу, 17 апреля, ожидается прохождение очередного фронтального раздела с осадками и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /
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