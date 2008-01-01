Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
15 апреля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Приволжье началось вторжение холода


ИА "Метеоновости" / 09:57 Среда, 15 апреля

  В конце прошедшей недели активный волновой циклон оставил снежный след в Приволжском федеральном округе, местами весьма глубокий. Так, в некоторых районах Саратовской области нападало 20 см снега, в Мордовии - более 30 см. Не очень приятным дополнением к снегу стали сильный порывистый ветер, метели, снежные заносы на дорогах и похолодание - ночью температура опускалась до -2..-6. А ведь накануне вторжения арктического воздуха в той же Мордовии было до 18 градусов выше нуля.

В начале наступившей недели погода понемногу наладилась - выполнив свою ненастную миссию циклон заполнился где-то над Уралом. В западной части Приволжья резко и значительно потеплело и снова обнадеживающе повеяло весной. Но появившиеся в небе облака сигнализируют о приближении фронтального раздела с запада, и фронт этот - холодного знака. В течение ближайших суток он вытеснит тепло со всей территории Приволжья, принесет дожди, переходящие в снег, сильный порывистый ветер и понижение температуры на добрый десяток градусов.

Ждать теплой паузы после этого не приходится, погода останется прохладной и неустойчивой. В пятницу, 17 апреля, ожидается прохождение очередного фронтального раздела с осадками и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+3
Ср.
15 апр.
+7
Чт.
16 апр.
+7
Пт.
17 апр.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Агра		 -25
Челюскин

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Ирвин

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100