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Европа пережила самую теплую зиму

ИА "Метеоновости" / 10:03 Среда, 15 апреля



По данным ВМО, прошедшая зима была самой теплой за всю историю наблюдений в Европе. Это был самый теплый январь и это был второй самый теплый февраль. С декабря 2019 года по февраль 2020 года над Европой, особенно на севере и востоке, сохранялась устойчивая мягкая погода. Средняя температура была почти на 1,4 градуса выше, чем в предыдущую самую теплую зиму 2015/16 года и на 3,4 градуса выше нормы 1981-2010 годов.



Среднеевропейские температурные аномалии, как правило, больше и более изменчивы, чем глобальные аномалии, особенно зимой. Средняя температура по Европе в феврале 2020 года была особенно высокой. Месяц был: на 3,9 градуса теплее, чем в среднем февраль в период 1981-2010 годов.



Во Франции и Испании февраль выдался самым теплым и сухим за всю историю наблюдений. В отличие от этого в Великобритании был самый влажный февраль за всю историю наблюдений. Более влажными, чем обычно были условия в Северной Европе и более сухими, чем в среднем, условиями в Южной Европе и Средиземноморском регионе. / meteonovosti.ru /



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