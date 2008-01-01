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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:23 Среда, 15 апреля



Апрель приблизился к своей середине, а тепло осталось в прошлом. На смену пришли осадки и порывистый ветер. Однако среднесуточная температура воздуха соответствует климатической норме.



Тем не менее, инструментальные максимумы наблюдения за погодой вряд ли обновятся. Самая высокая температура 15 апреля, +22.5 градуса наблюдалась в 2000 году. Самая низкая температура -10.6 градуса - в позапрошлом веке, в 1884 году. Но ни дневная, ни ночная температура нынешнего года неконкурентоспособна.



В прошлом, 2019 году, в этот день среднесуточная температура чуть-чуть превысила климатическую норму и составила 6 градусов: ночью было очень свежо, а днем воздух прогрелся до +13 градусов. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /



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