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Среда
15 апреля 2020
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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:23 Среда, 15 апреля

  Апрель приблизился к своей середине, а тепло осталось в прошлом. На смену пришли осадки и порывистый ветер. Однако среднесуточная температура воздуха соответствует климатической норме.

Тем не менее, инструментальные максимумы наблюдения за погодой вряд ли обновятся. Самая высокая температура 15 апреля, +22.5 градуса наблюдалась в 2000 году. Самая низкая температура -10.6 градуса - в позапрошлом веке, в 1884 году. Но ни дневная, ни ночная температура нынешнего года неконкурентоспособна.

В прошлом, 2019 году, в этот день среднесуточная температура чуть-чуть превысила климатическую норму и составила 6 градусов: ночью было очень свежо, а днем воздух прогрелся до +13 градусов. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+5
Чт.
16 апр.
+6
Пт.
17 апр.
+6
Сб.
18 апр.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Баган		 -24
Челюскин

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Яань

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