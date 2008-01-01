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Новости погоды


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Апрель в Москве ожидается холоднее обычного


ИА "Метеоновости" / 11:53 Среда, 15 апреля

  Апрель-четвертый месяц по григорианскому календарю, и он считается изменчивым и капризным. Тем не менее, именно он обычно пробуждает наши весенние чувства и иногда обеспечивает первый солнечный ожог. Но только не в этом году.

Очень велика вероятность, что нынешний апрель прервет затянувшуюся положительную аномалию температуры и окажется холоднее нормы.

В среду лучи солнца еще будут пробиваться сквозь облака, но с четверга за редким исключением облачное небо, почти каждый день дождь и температура воздуха ночью чуть выше нуля (и даже до -2), максимум днем в основном +5..+10. А это на 2-3 градуса ниже нормы.

Погода "намекает" на дневную температуру в +18..+20 в самых последних числах месяца. Средние суточные значения достигнут +10 градусов и будут соответствовать норме. / meteonovosti.ru /
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+43
Баган		 -24
Челюскин

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Яань

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