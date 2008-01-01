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ВМО об именах тропических ураганов

ИА "Метеоновости" / 12:01 Среда, 15 апреля



Ежегодное заседание Комитета по ураганам Всемирной Метеорологическойорганизации (ВМО), где оцениваются итоги прошедшего сезона и готовность к предстоящему, было отменено из-за пандемии COVID-19.



Рассмотрение вопроса об замене названий ураганов использованных в 2019 году на повестке дня не стояло. Этот вопрос будет рассмотрен на весеннем заседании Комитета 2021 года.



Списки имен атлантических тропических циклонов повторяются каждые шесть лет, если только шторм не будет настолько сильным, что Комитет по ураганам проголосует за исключение этого имени из будущих списков.



Имена 2019 года больше не будут использоваться до 2025 года. / meteonovosti.ru /



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