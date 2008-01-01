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Новости погоды


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Южный циклон над Испанией


ИА "Метеоновости" / 12:19 Среда, 15 апреля

  Обширный антициклон, обеспечивавший солнечную погоду в большинстве стран Европы, передает бразды правления южному циклону. Пока этот вихрь лишь на подходе к Пиренейскому полуострову, но уже сейчас циклон и его атмосферные фронты напоминают о себе. 14 апреля в отдельных районах Испании (преимущественно на западе) прошли дожди, местами сильные, выпало до 20 мм небесной влаги. Дождливо было и в Португалии. Но на западе Пиренейского полуострова дожди сопровождались порывистым ветром, до 22 м/с в порывах. Сегодня, 15 апреля, циклонический вихрь уверенно движется вглубь территории. Продолжаются дожди в Португалии, западная половина Испании уже охвачена циклоном, да и атмосферный фронт уверенно продвигается по Испанской территории всё дальше. Облаков и осадков становится больше. 16 апреля циклонический вихрь доберется до западной границы Франции. Дожди, в отдельных районах сильные, начнутся в центральных районах Испании ближе к вечеру 15 апреля. 16 апреля в западной половине страны осадки прекратятся, а на востоке пройдут грозовые дожди в сопровождении порывистого ветра. Очередной атлантический циклон принесет порцию осадков как в Испанию, так и в Португалию. 17 апреля погода на Пиренейском полуострове вновь начнет портиться. Пройдут дожди, в западных районах Испании и в Португалии местами сильные дожди, возможны грозы и порывистый ветер. / meteonovosti.ru /
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