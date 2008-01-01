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Новости погоды


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Четверг в Москве станет самым дождливым в апреле


ИА "Метеоновости" / 12:37 Среда, 15 апреля

  В четверг столичный регион окажется во власти глубокого циклона с центром над Архангельской области. Серия атмосферных фронтов отметится в Москве и Подмосковье затяжным дождем. За сутки на Москву выпадет от 5 до 12 мм осадков. И этот дождь окажется самым сильным в текущем апреле.

Предстоящие дожди окажутся благом для земли и воздуха столицы. И особенно радостно, что они пройдут в Чистый Четверг! / meteonovosti.ru /
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