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Новости погоды


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Ветер в Баку крепчает


ИА "Метеоновости" / 13:03 Среда, 15 апреля

  Погодные условия на Апшеронском полуострове - благоприятные для формирования северного ветра, более известного, как Бакинский норд. Северный ветер связан с вторжением холодного воздуха. В отличие от новороссийской боры, наблюдается он во все времена года и продолжается от 1 до 3 суток, но чаще возникает в теплое время. Достигает штормовой и даже ураганной силы, до 40 м/с. Ветер очень холодный и сухой, часто пыльный. Обычно, скорость ветра невелика. Но из-за ветра, особенно летом, сохнут растения, да и люди, оказавшиеся на улице, быстро утомляются.

Начинается Бакинский норд с резкого понижения атмосферного давления и потепления. Именно такая синоптическая ситуация сейчас и наблюдается в Азербайджане. 16 апреля атмосферное давление понизится на несколько единиц, потеплеет на 3-4 градуса. Ветер вменит направление на северное и в порывах станет усиливаться до 13-18 м/с. В этот раз норд не очень силен, и продержится всего день, уже 17 апреля температура воздуха понизится, днем в Баку 12..14 градусов, ослабеет ветер, атмосферное давление вновь повысится. / meteonovosti.ru /
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