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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:45 Четверг, 16 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием ложбины атлантического циклона. Ожидается облачная погода, временами дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 5..10 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать и в середине дня составит 730 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



В столичном регионе сохранится неустойчивый характер погоды с выраженными междусуточными изменениями температуры, пройдут осадки, атмосферное давление продолжит снижаться и окажется ниже привычных значений почти на 20 мм.рт.ст.. Сохраняется дефицит кислорода в воздухе, что способствует формированию погодной гипоксии. Такие погодные условия очень часто провоцируют недомогания и обострения заболеваний суставов, органов дыхания, особенно тяжело приходится метеочувствительным людям. В группе риска, как всегда, лица с неустойчивыми сосудистыми реакциями: гипотоники и гипертоники, с частыми приступами стенокардии и нарушениями сердечного ритма, вегето-сосудистой дистонией.



Свое негативное влияние погода может оказывать и на вегетативную нервную систему (учащение симптомов депрессии, эмоциональной психологической дизадаптации и др.). Чтобы не допустить развития выраженных симптомов ухудшения самочувствия, следует своевременно принимать назначенные врачом лекарства, седативные и успокаивающие средства растительного происхождения.



Геомагнитный фон 16 апреля спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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