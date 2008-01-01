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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 07:56 Четверг, 16 апреля



Температура воздуха во второй половине апреля ниже нормы. Видимо, это своеобразная компенсация за необыкновенно теплую зиму и аномально теплый март. И если в понедельник еще было тепло, температура воздуха приблизилась к рекордному значению, то уже во вторник москвичей ожидало серьезное похолодание и дожди. Но рекордов на этот раз не будет. Днем воздух прогреется до 5..7 градусов. Тогда как рекорд дневной температуры 16 апреля 21 градус. Это значение неизменно вот уже 100 лет. Рекорд был установлен в 1920 году. Рекорд минимальной температуры тоже не будет достигнут. Под утро в 1884 году воздух остыл до -13,1 градуса. Максимальное количество осадков, 13 мм, выпало в 1989 году. Это был дождь с мокрым снегом. А в 1981 году прошел ливневой снег.



В прошлом, 2019 году, в этот день среднесуточная температура превысила климатическую норму и составила 7,4 градуса: в ночные часы подморозило до -0,4 градуса, а днем воздух прогрелся до +13,6 градусов. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /



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