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Апрельский снегопад в Москве

ИА "Метеоновости" / 08:28 Четверг, 16 апреля



Погода в апреле не перестает удивлять жителей столицы. После очень теплого марта пришел апрель, уже не столь теплый, и щедрый на осадки. Температура воздуха ниже привычных значений на несколько градусов, то и дело принимаются дожди. Но 15 апреля днем выпал снег, хотя долго на улицах не задержался. Удивительного в этом явлении ничего нет. Снегопад был связан с прохождением вторичного холодного фронта. Температура воздуха понизилась, прошел снег. Температура воздуха была около 5 градусов. Но снег образуется на высоте, где температура отрицательная. При соприкосновении с теплом поверхностью снег быстро тает.



Сегодня, 16 апреля, ожидается пасмурная погода, пройдут дожди, возможно, выпадет и мокрый снег. / meteonovosti.ru /



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