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Новости погоды
Ночью в четверг в Москве прошел и дождь, и снег
ИА "Метеоновости" / 10:13 Четверг, 16 апреля
В ночь на 16 апреля столичный регион оказался на южной периферии высотного циклона с центром над Архангельской областью, в зоне фронта.
Он отметился осадкам и в виде дождя, и в виде мокрого снега. За 12 часов в Москве выпало до 4 мм осадков, что составляет почти 10% месячной нормы.
На западе Московской области количество осадков тоже достигало 4 мм. И здесь принимался то мокрый снег, то снежная крупа. Следы прошедших осадков утром оставались на крышах машин.
Днем осадки будут связаны с другим циклоном, центр которого станет быстро смещаться с Финского залива. / meteonovosti.ru /
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