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Сильный ветер в Восточной Европе

ИА "Метеоновости" / 10:18 Четверг, 16 апреля



Обширный циклон с центром над Архангельской областью охватил почти всю территорию Европейской России, но не только - в его циркуляции находится и Восточная Европа. С юго-запада этому атмосферному вихрю противостоит антициклон с центром над Балканами. На границе этих погодных систем создаются большие барические градиенты и благоприятные условия для усиления ветра.



Зона сильных ветров обширна, в неё попадаю все страны Балтии, Беларусь и Украина. Сегодня днем порывы западного, северо-западного ветра на территории Беларуси и в северной части Украины могут достигать - 17-22 м/c, на побережье прибалтийских стран 20-25 м/с. Ветреная погода сохранится и в пятницу, 17 апреля, но порывы уже не будут такими сильными. А в выходные ветер ослабеет до умеренного. / meteonovosti.ru /



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