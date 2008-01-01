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Небывалое тепло в Эвенкии

ИА "Метеоновости" / 10:21 Четверг, 16 апреля



Который день подряд в Сибири температура воздуха превышает привычные значения на 2-4 градуса. А в Эвенкии аномалия температуры доходит до 10 градусов. Теплый воздух поступает на территорию Сибири с атлантическими циклонами. В минувший день, 15 апреля, Эвенкия и южные районы Красноярского края находились в теплом секторе одного из заполняющихся циклонов. Температура воздуха повысилась до небывалых величин. Снова климатический справочник пополнился новыми данными. В Эвенкии рекордсменами стали Тутончаны, где воздух прогрелся до 14,2 градуса, Байкит с показателем 17,8 градуса, Стрелка Чуня 15 градусов. Не остались в стороне и соседние районы. Так, в Енисейске термометры показали 19,1 градуса, чего не было с 1993 года, да и в том году было лишь 18,2 градуса. В Бору Туруханского района было 17,1 градуса, но это не рекордное значение, а в Бору Бирилюсского района рекорд зафиксирован, 17,8 градуса. Предыдущий рекорд состоялся в 2000 году, когда столбики термометров достигли отметки 16,4 градуса.



В ближайшие дни в Сибири станет еще теплее, даже на севере аномалия температуры достигнет 16 градусов! Впереди еще много температурных рекордов. / meteonovosti.ru /



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