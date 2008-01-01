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Новости погоды


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Бакинский норд в действии


ИА "Метеоновости" / 11:02 Четверг, 16 апреля

  На Апшеронском полуострове бушует северный ветер - знаменитый Бакинский норд. Скорость его утром 16 апреля достигла 21 м/с. Ветер очень холодный и сухой. Температура воздуха в Баку 14..16 градусов. Но из-за ветра кажется, что прохладнее. Бакинский норд - частое явление на Апшеронском полуострове, его повторяемость около 60 дней в году. Продолжается ветер от 1 до 3 суток и, в отличие от Новороссийской боры, не так силен, хотя порой достигает в порывах 40 м/с. Обычно это ветер силой 18-23 м/с, только очень холодный.

Норд закончится уже 17 апреля. К вечеру 16 апреля ветер сменит направление на северо-западное и ослабеет до 8-13 м/с. 17 апреля ожидается солнечная погода, воздух прогреется до 16..18 градусов. / meteonovosti.ru /
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