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Бакинский норд в действии

ИА "Метеоновости" / 11:02 Четверг, 16 апреля



На Апшеронском полуострове бушует северный ветер - знаменитый Бакинский норд. Скорость его утром 16 апреля достигла 21 м/с. Ветер очень холодный и сухой. Температура воздуха в Баку 14..16 градусов. Но из-за ветра кажется, что прохладнее. Бакинский норд - частое явление на Апшеронском полуострове, его повторяемость около 60 дней в году. Продолжается ветер от 1 до 3 суток и, в отличие от Новороссийской боры, не так силен, хотя порой достигает в порывах 40 м/с. Обычно это ветер силой 18-23 м/с, только очень холодный.



Норд закончится уже 17 апреля. К вечеру 16 апреля ветер сменит направление на северо-западное и ослабеет до 8-13 м/с. 17 апреля ожидается солнечная погода, воздух прогреется до 16..18 градусов. / meteonovosti.ru /



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