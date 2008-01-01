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Погода в Москве на Пасху

ИА "Метеоновости" / 11:29 Четверг, 16 апреля



погода, в условиях эпидемии, поддержит самоизоляцию.



В народе говорили, что на Пасху, какая бы ни была погода, а "солнышко хоть на минуту, да выглянет". И в нынешнем году примета окажется верной. Если в пятницу влияние на погоду еще будет оказывать южная часть циклона, то к воскресенью столичный регион окажется на северной окраине гребня антициклона, но существенных перемен в погоде не произойдет.



В пятницу, 17 апреля при облачной с прояснениями погоде местами будут приниматься небольшие осадки, днем в виде дождя. Ночью в Москве 1..3 градуса, днем 6..8 градусов, по области до 10 тепла. Средняя суточная температура окажется ниже нормы на 1-1,5 градуса. На улице ветрено, порывы ветра станут достигать 12-17м/, из-за чего будет казаться, что на улице холодно.



В субботу, 18 апреля, и в Светлое Воскресенье ветер успокоится, облаков станет поменьше. Поэтому ночи будет прохладными, в Москве -1..+1 градус, по области до -2 градусов. Днем из-за облаков будет выглядывать солнце, местами может собраться небольшой дождь, температура воздуха останется на уровне 6.. 8 градусов.



В 21 веке Пасха на 19 апреля была в 2009 году. И тогда ночью минимальная температура воздуха опускалась до -2,3 градусов, принимались слабые осадки, и днем было всего 4 градуса тепла. В природе все повторяется и все проходит! / meteonovosti.ru /



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