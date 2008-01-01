|
|
|
Новости погоды
О тропическом циклоне "Гарольд"
ИА "Метеоновости" / 12:27 Четверг, 16 апреля
По информации Всемирной Метеорологической Организации низменные острова в юго-западной части Тихого океана 1 - 8 апреля 2020 года понесли людские и экономические потери от сильного тропического циклона "Гарольд".
На своем пике "Гарольд" был эквивалентом урагана 5-й категории по шкале Саффира-Симпсона. Тропический циклон "Гарольд" отметился ветром более 55м/с (200 км /ч), высота штормовых волн достигали 8,5 метров, прошли сильные дожди, что привело к наводнениям.
По предварительным данным пострадало около 200 000 человек и 2500 домашних хозяйств. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.