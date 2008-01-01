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Новости погоды


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О тропическом циклоне "Гарольд"


ИА "Метеоновости" / 12:27 Четверг, 16 апреля

  По информации Всемирной Метеорологической Организации низменные острова в юго-западной части Тихого океана 1 - 8 апреля 2020 года понесли людские и экономические потери от сильного тропического циклона "Гарольд".

На своем пике "Гарольд" был эквивалентом урагана 5-й категории по шкале Саффира-Симпсона. Тропический циклон "Гарольд" отметился ветром более 55м/с (200 км /ч), высота штормовых волн достигали 8,5 метров, прошли сильные дожди, что привело к наводнениям.



По предварительным данным пострадало около 200 000 человек и 2500 домашних хозяйств. / meteonovosti.ru /
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