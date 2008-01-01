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Новости погоды


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На Русском Севере бушуют метели


ИА "Метеоновости" / 13:09 Четверг, 16 апреля

  Обширный циклон с Атлантики продолжает портить погоду на севере ЕТР. Центр этого вихря расположился над Вологодской областью, атмосферные фронты вытянулись вдоль побережья. 15 и ночью 16 апреля циклон обеспечивал осадками и ветром северные районы ЕТР. На побережье Ненецкого автономного округа прошел снег, мели метели при ветре, достигавшем ураганной силы (в порывах до 29-33 м/с). Архангельской и Вологодской областям достались сильные осадки. В виде дождя, мокрого снега и снега выпало до 18 мм небесной влаги в Вологодской области и до 22 мм осадков в Архангельской.

В ближайшие дни Русский Север так и останется во владениях циклонического вихря. Но ветер уже не такой сильный, до13-18 м/с в порывах, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя от небольших до умеренных. / meteonovosti.ru /
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