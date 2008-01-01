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Теплая погода в Сибири не повод нарушать самоизоляцию

ИА "Метеоновости" / 16:20 Четверг, 16 апреля



После непродолжительного похолодания в Сибири снова установится отличная погода. 17 апреля местами пройдут небольшие осадки, а уже с 18 апреля на юг Западной Сибири придет антициклон. В последующие дни погода улучшится. Прогнозируемая температура в ночные часы 0..+5 градусов , в горных районах 0..-5, а днем +16..+ 19, местами до +25. Без осадков и сильного ветра. По предварительным прогнозам такая погода продлится до 20-21 апреля. И это будут не последние этой весной комфортные дни, ради которых можно нарушить режим самоизоляции.



Пока высота снежного покрова в тайге и в горах достигает 20- 30 см. Несмотря на это гидрологическая обстановка в Кемеровской области спокойная, ледовых заторов нет, резкого подъема воды не ожидается, что не скажешь о соседях в Алтайском крае. У них возможно обострение паводковой ситуации в период 16- 18 апреля.



Сухая погода ухудшит степень пожарной опасности, которая в некоторых районах достигнет степени высокая. / meteonovosti.ru /



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