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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:10 Пятница, 17 апреля



Предстоящим днем Москва и область окажутся в тыловой части циклона. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 736 мм рт ст. В облаках появятся просветы, апрельское солнце будет сменятся небольшим дождем. Максимальная температура воздуха в Москве 6..8, по области 5..10 градусов. Сохранится ветер северо-западных румбов, 5-10 м/с, а местами порывы могут достигать 12-17 м/с. Относительная влажность воздуха около 70%.



Весенняя погода имеет свои индивидуальные особенности, которые существенно могут изменяться не только в сезонном, но даже и в междусуточном режиме. Частые перепады температуры, "скачки" артериального давления, недостаток ультрафиолета и особенно кислорода в воздухе - это особенности погоды, которые в той или иной мере влияют на состояние не только метеолабильных людей, но оказываются причиной появления различных симптомов снижения функциональных возможностей у практически здоровых и не метеозависимых людей.



Переносить легче "капризы" весны помогут соблюдение рекомендованных врачом назначений, использование различных общеукрепляющих методов - начинать день с водных процедур или простейшей гимнастики. Следует отметить, что физические упражнения и дыхательную гимнастику желательно делать 3-4 раза в день, что улучшает насыщение организма кислородом, повышает физическую активность и снижает проявления гиподинамии. Снижает эмоциональную нестабильность и прием адаптогенов, особенно растительного происхождения - элеутерококк, женьшень, чай с мелиссой, мятой или с медом и лимоном, с плодами боярышника. Позитивный настрой, любое занятие по душе помогут справиться не только с погодными капризами, легче переносить психологический дискомфорт. / meteonovosti.ru /



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