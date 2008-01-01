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16 и 17 апреля в Москве установлены новые рекорды
ИА "Метеоновости" / 06:22 Пятница, 17 апреля
В четверг, 16 апреля, в Москве установлен новый рекорд по атмосферному давлению. Вечером, когда столицу пересекал циклон, атмосферное давление понизилось до 967,7 гПа ( 726 мм рт.ст.), что стало новым рекордом для этих суток. Прежний составлял 968,6 гПа (726,5 мм рт.ст.) и принадлежал 2015 году.
Но на этом погода не остановилась. Второй рекорд был установлен в ночь на 17 апреля. Давление, хотя и начало расти, но оставалось еще рекордно низким для этих суток. Новый рекорд минимального давления составил 968,4гПа ( 726,5 мм рт.ст.) против прежнего в 1967 году с давлением 968,9 гПа ( 726,8 мм рт.ст.) / meteonovosti.ru /
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