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Новости погоды


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16 апреля в Москве -самый дождливый день месяца


ИА "Метеоновости" / 06:53 Пятница, 17 апреля

  За четверг, 16 апреля, на Москву выпало до 9 мм осадков. Большая часть выпала дождем в вечерние часы: на ВДНХ и в МГУ по 5 мм, в Бутово 8мм, на территории Новой Москвы до 7 мм.

В Московской области самые сильные осадки прошли на западе, в Можайске 8 мм.

В среднем по региону выпало осадков 20-25% месячной нормы, что позволило существенно пополнить копилку месячных осадков. / meteonovosti.ru /
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