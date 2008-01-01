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16 апреля в Москве -самый дождливый день месяца

ИА "Метеоновости" / 06:53 Пятница, 17 апреля



За четверг, 16 апреля, на Москву выпало до 9 мм осадков. Большая часть выпала дождем в вечерние часы: на ВДНХ и в МГУ по 5 мм, в Бутово 8мм, на территории Новой Москвы до 7 мм.



В Московской области самые сильные осадки прошли на западе, в Можайске 8 мм.



В среднем по региону выпало осадков 20-25% месячной нормы, что позволило существенно пополнить копилку месячных осадков. / meteonovosti.ru /



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