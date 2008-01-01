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Новости погоды


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Санкт-Петербург - Пасха будет прохладной


ИА "Метеоновости" / 09:23 Пятница, 17 апреля

  После относительно теплого понедельника в Санкт-Петербурге установилась прохладная погода. Среднесуточная температура откатилась на пару недель назад и больше соответствует началу апреля, в середине недели не обошлось без ночных заморозков. Осадки были небольшими, но выпадали преимущественно в твердой фазе - в виде снега или снежной крупы.

Мало что изменится и в конце недели - в тыловой части малоподвижного антициклона ночами около нуля, днем в пределах 4..6 градусов тепла, при умеренном ветре и высокой влажности даже эта невысокая температура будет весьма условной. Временами возможны небольшие осадки, и снова чаще мокрым снегом, чем дождем.

Такая же прохладная и неуютная погода ждет петербуржцев на праздник Пасхи, так что есть хороший повод посидеть дома и поздравить православных родственников и друзей по телефону. В начале следующей недели на восточной периферии скандинавского антициклона распогодится и заметно потеплеет. / meteonovosti.ru /
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