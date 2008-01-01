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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:40 Пятница, 17 апреля



Погода в столичном регионе никак не совпадает с календарем. То значения температуры выше нормы, то ниже, причем весьма существенно. Сегодня прохладнее обычного на пару градусов, днем не выше 6..8 градусов, да еще и ветрено. А при ветре кажется, что температура воздуха гораздо ниже. Но до рекордов очень далеко. Рекорд максимальной температуры был зафиксирован в 1921 году, когда воздух прогрелся до 21,9 градуса. Рекорда минимальной температуры тоже не будет. Ведь под утро 17 апреля 1929 года воздух остыл до -9,7 градуса. Максимальное количество осадков, 23,7 мм, выпало в 1910 году. В 1966 и в 1978 гг. в столице прогремела первая весенняя гроза. Туманы сгущались над Москвой в 1972 и в 1978 гг. В 1984 году выпал град. А такая же ветреная погода, как сегодня, отмечалась в 1979, 1985, 1986 и 1989 гг. В 1989 году порывы ветра достигали 21 м/с.



В прошлом, 2019 году, в этот день среднесуточная температура была близка к привычным значениям: в ночные часы термометры показали 2.4 градуса, а днем воздух прогрелся до +11,6 градуса. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /



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