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Самый сухой и холодный округ - Дальневосточный

ИА "Метеоновости" / 10:42 Пятница, 17 апреля



На Дальнем Востоке в текущие дни на фоне очень холодной погоды существенных осадков не отмечается.



Ненастные циклоны на время оставили в покое восточные районы России. И в минувшие сутки в большинстве районов погоду определял обширный антициклон. Он прослеживается не только у поверхности земли, но и в средней тропосфере Центр антициклона находится над северо-западом арктического побережья Якутии. По его восточной окраине с северными ветрами поступает арктический холод, который распространяется вплоть до Амура. Почти на всей территории температура воздуха отстает от нормы на 1-4, а в центральных и южных районах Якутии - на 6 градусов. Практически на всей территории (за исключением юга Приморья) температура воздуха под утро была отрицательная. На крайнем севере и востоке Якутии отмечались тридцатиградусные морозы. Даже на юге Республики, в Забайкальском крае и Бурятии минимальная температура колебалась от -4 до -9. И лишь до южных районов Хабаровского края сильные морозы не добрались, температура составила от -1 до -6 градусов.



Снег отмечался лишь на крайнем юге и востоке Якутии, но его суммарное количество не превысило 5 мм, да и прошел он не повсеместно. На остальной территории осадков не отмечалось.



В ближайшие дни существенных изменений в погоде не произойдет. Лишь на крайний юг Дальневосточного округа (в Забайкальский край и Амурскую область) циклон, перемещающийся по северным провинциям Китая, принесет снегопады и метели. / meteonovosti.ru /



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