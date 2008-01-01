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Новости погоды


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Аномальное тепло в Сибири


ИА "Метеоновости" / 11:15 Пятница, 17 апреля

  Атлантические циклоны, выбравшие своим маршрутом северные моря, так и не дали установиться зимнему режиму в северных районах Сибири. Лишь ноябрь 2019 года в этих краях соответствовал сезону. А уже с декабря приносимое циклонами тепло Атлантики исключило сильные морозы. Уже с начала зимнего сезона температура превышала многолетние значения. Декабрь прошлого года оказался в северных районах Сибири на 3-5 градусов выше обычных значений. В нем еще случались тридцатиградусные морозы, но отмечались они всего 3-5 раз за месяц.

В центральном месяце зимы за отметку -30 градусов температура перебиралась лишь в последней пятидневке месяца. И в среднем температура января превысила норму уже на 5-6 градусов.

Теплую эстафету подхватил февраль. В большинстве дней среднесуточная температура превышала норму на 12-17 градусов. А среднее месячное ее значение на 11! градусов превысило многолетние показатели.

Первенец весны уже отметился оттепелями, а в конце первой - начале второй декад месяца дневная температура повышалась до положительных значений, до 2..4 градусов. Итог месяца также аномально высок, превышение над нормой составило 7-8 градусов.

Текущий апрель на севере Сибири идет на рекорд. Еще ни разу среднесуточная температура воздуха не оказывалась ниже нормы и даже не приближалась к ней. А в отдельные дни положительная аномалия составляла 13 градусов. В дневные часы температура колеблется от -1 до +4, да и ночью морозы усиливаются лишь до -10 градусов.

В ближайшие дни аномально теплая погода от Ямала до Таймыра сохранится. Средняя температура предполагается выше нормы на 12-16 градусов. А приблизится она к ней лишь в последней пятидневке месяца. / meteonovosti.ru /
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