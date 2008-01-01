

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Иркутске теплее, чем в Крыму

ИА "Метеоновости" / 11:48 Пятница, 17 апреля



Самые теплые деньки в середине апреля установились не в южных районах Европейской России, как это обычно бывает, а на юге Сибири.



На европейской территории погодой управляет обширный циклонический вихрь. Его центр находится над Архангельской областью, а потому западные и южные территории оказались в тыловой части циклона, куда порциями поступает холодный арктический воздух. По мере по Русской равнине воздушная масса немного прогревается, но ее температура остается далека от нормы.



Так, в минувшие сутки в Крыму максимальная температура не превысила 17 градусов. А на черноморском побережье она была и того ниже, от 12 до 14 градусов. В то же время, на юго-востоке Сибири, где погоду в четверг определял теплый монгольский антициклон, максимальная температура была от +19 на юге области, до +15 в ее северных районах.



Сегодня Крымский полуостров будет пересекать холодный атмосферный фронт, он приблизится с севера. Осадков не ожидается, но максимальная температура повысится лишь до 12..14 градусов.



В Иркутской области уже сегодня погода решила больше не соревноваться с Европейским югом. Здесь похолодало, и максимальная температура 17 апреля составила лишь 10..12 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



