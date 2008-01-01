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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:34 Пятница, 17 апреля



В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,2..5,6 градуса; Северном 4,4..6,3 градуса, Северо-восточном 4,4..5,5 градуса, Восточном 4,1..4,8 градуса, Юго-восточном 3,8..4,8 градуса , Южном 3,1..5,4 градуса, Юго-западном 3,8..4,7 градуса, Западном 4,5..5,8 градуса, Северо-западном 4,7..5,6 градуса.



В Зеленограде небольшой дождь, температура 3,7..3,8 градуса. На территории Новой Москвы местами слабые осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха 3,5..5,3 градуса, порывы ветра местами до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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