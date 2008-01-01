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Новости погоды
Капризы апрельской погоды в Москве
ИА "Метеоновости" / 12:35 Пятница, 17 апреля
Сегодня столичный регион пересекает холодный атмосферный фронт, который, как правило, проявляет себя кратковременными, но интенсивными зарядами либо снега, либо дождя. За последний час с развитием мощной кучево-дождевой облачностью очевидцами на юго-западе столицы отмечены заряды снежной крупы довольно крупных размеров, покрывших подстилающую поверхность полностью.
Температура воздуха при этом остается положительной, от 4 до 5 градусов. Осадки сопровождаются усилением ветра до 12 м/с. / meteonovosti.ru /
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