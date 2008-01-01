

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Нынешний сезон торнадо в США - самый активный с 2014 года

ИА "Метеоновости" / 12:43 Пятница, 17 апреля



В США наибольшая активность торнадо отмечается весной, особенно в мае.Причина -резкие контрасты температуры воздуха. С одной стороны, холодный воздух с севера проникает далеко на юг. С другой - уже достаточно теплый Мексиканский залив обеспечивает теплом и влагой юго-восточные штаты.



В этом году, по всей вероятности, ситуация будет особенно напряженной из-за того, что вода в заливе исключительно теплая, температура бъет рекорды за последние 50 лет.



Последние события подтверждают эти выводы. Исключительно сильный и редкий торнадо (по крайней мере шесть погибших) наблюдался в Миссисипи 12 апреля.



Сезон торнадо обычно длится до июня, потом наступают ураганы.



И если температура в Мексиканском заливе останется аномально теплой, прогнозы не утешительные. Это только усилит огромные ураганы, которые будут возникать в этом районе. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



