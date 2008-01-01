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Нынешний сезон торнадо в США - самый активный с 2014 года
ИА "Метеоновости" / 12:43 Пятница, 17 апреля
В США наибольшая активность торнадо отмечается весной, особенно в мае.Причина -резкие контрасты температуры воздуха. С одной стороны, холодный воздух с севера проникает далеко на юг. С другой - уже достаточно теплый Мексиканский залив обеспечивает теплом и влагой юго-восточные штаты.
В этом году, по всей вероятности, ситуация будет особенно напряженной из-за того, что вода в заливе исключительно теплая, температура бъет рекорды за последние 50 лет.
Последние события подтверждают эти выводы. Исключительно сильный и редкий торнадо (по крайней мере шесть погибших) наблюдался в Миссисипи 12 апреля.
Сезон торнадо обычно длится до июня, потом наступают ураганы.
И если температура в Мексиканском заливе останется аномально теплой, прогнозы не утешительные. Это только усилит огромные ураганы, которые будут возникать в этом районе. / meteonovosti.ru /
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