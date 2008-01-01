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Новости погоды


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Снега в России еще много


ИА "Метеоновости" / 13:49 Пятница, 17 апреля

  Апрельская погода придержала быстрый темп весеннего тепла. В большинстве районов европейской территории погода придерживается климата. От снега освободились лишь самая западная, Калининградская, область, Псковская, Новгородская области, почти весь Центральный округ (за исключением крайнего севера и северо-востока), Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. На остальной территории снег еще лежит. Даже в Поволжье, в Саратовской области, высота сугробов местами достигает 5 см. Европейский север полностью под снегом. Его высота колеблется от 30 см и выше. Более метра сугробы сохраняются на Кольском полуострове, севере Карелии, в Ненецком а.о. и на северо-востоке Республики Коми. А наибольшая его высота, 144 см, в районе Амдермы. И это самые высокие сугробы не только на европейской территории, но и на всей территории России.

За Уралом, несмотря на аномальное тепло, снега нет лишь в крайних южных районах. А самые высокие сугробы - на Камчатке, до 105 см. / meteonovosti.ru /
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