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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:08 Суббота, 18 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 6..8, по области 5..10 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



Погодные условия в столичном регионе трудно назвать благоприятными. Температура воздуха ниже привычных значений, атмосферное давление немного подрастет на пониженном фоне, но останется ниже нормы на 5-7 единиц. Содержание кислорода в воздухе снижено. Здоровые люди испытывают разве что психологический дискомфорт из-за ненастной погоды. А людям метеозависимым следует внимательнее следить за здоровьем. Касается это тех, кто страдает заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника, так как в сырую и прохладную погоду хронические недуги напоминают о себе. Из-за низкого атмосферного давления и сниженного содержания кислорода в воздухе дискомфорт могут испытывать люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипотоники и люди с вегето-сосудистой дистонией. В группе риска люди с хронической легочной недостаточностью. / meteonovosti.ru /



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