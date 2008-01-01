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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:52 Суббота, 18 апреля

  Апрельская погода в столичном регионе оказалась скупа на тепло. И чем ближе к лету, тем холоднее она становится. Вот и сегодня ее среднесуточное значение ожидается на 3 градуса ниже нормы. А ведь были годы, когда в это время стояло почти летнее тепло. Так, в 1921 году 18 апреля воздух прогрелся до +22.1 градуса, что стало суточным рекордом, непревзойденным по сей день. А в далеком 1884 году под утро ударили морозы, температура понизилась до -9.8 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Сильными осадками отметился этот день в 1955 году. На московскую землю выпала треть месячной нормы осадков.

В прошлом, 2019 году, погода 18 апреля соответствовала норме. Ночью было около 0 градусов, днем 11.1 градуса, шел слабый дождь. / meteonovosti.ru /
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