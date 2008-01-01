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Об осадках в Москве днем 17 апреля

ИА "Метеоновости" / 09:57 Суббота, 18 апреля



Днем 17 апреля столичный регион оказался во власти глубокой барической ложбины, в зоне холодных атмосферных фронтов. Время от времени принимались осадки, то в виде дождя, то в виде снежной крупы, довольно крупной, похожей на град.



Наибольшее количество осадков выпало в Центральном федеральном округе, до 6,3мм. Чуть более 5 мм выпало в Северном и Северо-восточном округе. Менее 2 мм выпало на юге столицы.



На территории Новой Москвы наибольшее количество осадков не превысило 3 мм.



Максимальная температура воздуха на всей территории столицы достигала 6..8 градусов, поэтому осадки, выпадавшие в твердой фазе, быстро таяли. / meteonovosti.ru /



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