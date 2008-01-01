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Как ультрафиолет может повлиять на ваши глаза

ИА "Метеоновости" / 09:59 Суббота, 18 апреля



С каждым днем продолжительность светлого времени суток увеличивается и растет воздействие ультрафиолетового излучение (УФ) на наш организм. Наибольшее разрушительное воздействие производит на глаза. УФ-излучение солнца может оказывать как краткосрочное, так и долгосрочное воздействие. Оно может сжечь поверхность, роговицу и хрусталик глаза, так же как солнце может сжечь кожу. Длительное воздействие УФ-излучения повышает риск развития катаракты, помутнения хрусталика глаза.



В преддверии лета метеослуба Великобритании информирует, что наши глаза в 10 раз более чувствительны к УФ-излучению, чем кожа. Что касается детских глаз - на 70процентов больше УФ- излучения может достичь сетчатки глаза ребенка.



По оценкам Всемирной организации здравоохранения, до 80 процентов УФ-излучения в течение всей жизни поглощается глазом к тому времени, когда ребенок достигает 18-лет.



В Великобритании кумулятивное воздействие УФ-излучения является одной из основных причин возрастной макулярной дегенерации и катаракты для каждого третьего человека в возрасте старше 65 лет.



Чтобы защитить глаза от УФ воздействия, важно носить высококачественные солнцезащитные очки, которые блокирую от 99 до 100 процентов как УФ-А, так и УФ-В излучения и экранируют от 75 до 90 процентов видимого света. Наиболее опасное время с 11 до 15 часов дня, когда проникновение УФ-излучения является самым сильным.



УФ-индекс (сила Солнца) может быть высоким много раз в году. Стоит помнить, что это не обязательно должно быть жарко, и небо не должно быть безоблачным, чтобы уровень УФ-излучения был высоким. / meteonovosti.ru /



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