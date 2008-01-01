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Новости погоды
Южный циклон заливает дождями Японию
ИА "Метеоновости" / 10:41 Суббота, 18 апреля
Активный циклонический вихрь принес проливные дожди в ряд азиатских стран. В пятницу центр циклона находился на крайнем юге Японского моря. Сильные дожди, сопровождаемые порывистым ветром прошли в Корее и на южных японских островах. Циклон с большими скоростями смещается на восток и уже в субботу его центр переместился на восток японского острова Хонсю. В городах, расположенных на восточном побережье острова, дожди шли практически без перерыва. Наибольшее количество осадков досталось столице Японии - Токио. В городе циклон оставил 91 мм небесной влаги.
В воскресенье он уже уйдет на просторы Тихого океана. Но передышка в дождях будет недолгой.
В этот же день к южному острову Японии Кюсю приблизится очередной тропический циклон. На японские острова, а также Корею он обрушит всю свою мощь в виде дождей и порывистого ветра. / meteonovosti.ru /
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