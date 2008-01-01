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Ухудшение погоды на юге Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 11:06 Суббота, 18 апреля



Обширный антициклон с центром над арктическими районами Якутии подчинил своему влиянию почти всю территорию Дальневосточного округа. И лишь на крайнем юге погода остается неустойчивой. Причиной тому станет активный циклический вихрь. В пятницу его центр кружил над Бурятией. Сегодня и в воскресенье в Республике пройдут сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, сопровождаемые усилением ветра до 20-25 м/с. По мере смещения циклона на восток, уже в воскресенье ненастная зона переместится на Забайкальский край, которая сохранится и в понедельник.



В Амурскую область, Еврейскую автономную область и южные районы Хабаровского края устремился еще один вихрь из северо-восточных провинций Китая, что определит здесь крайне неблагоприятную погоду в воскресенье и понедельник. Из-за сильных осадков в смешанной фазе установится временный снежный покров, будут отмечаться налипание мокрого снега, снежные заносы, накаты, гололедица.



Волна неблагоприятной погоды накроет и Приморье. В понедельник в крае пройдут сильные дожди при ветре до 18 м/с. / meteonovosti.ru /



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