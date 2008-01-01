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Новости погоды


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Ураганные ветра и осадки европейской территории


ИА "Метеоновости" / 11:47 Суббота, 18 апреля

  В минувшие сутки большинство районов европейской территории оказались под влиянием обширного циклонического вихря. Его центр располагался над Архангельском. Но активные атмосферные фронты, связанные с циклоном, принесли осадки на всю территорию от Баренцева моря до низовья Волги и Дона. Без дождей обошлось лишь в Крыму, Ростовской, Астраханской областях и Калмыкии.

Наибольшее количество осадков выпало вблизи центра циклона, в Архангельской области, до 13 мм. На 5-10 мм пополнилась копилка осадков в Среднем Поволжье. А в центральных областях России выпало менее 5 мм. В Москве, по данным метеостанции ВДНХ, за пятницу выпало 3 мм осадков, они шли в виде дождя, снега и снежной крупы. Наибольшее количество осадков выпало в Центральном федеральном округе, до 6,3мм. Чуть более 5 мм выпало в Северном и Северо-Восточном округах. Менее 2 мм выпало на юге столицы.

Отдельным городам Подмосковья небесной влаги досталось еще меньше, не более 1 мм.

Циклон проявил себя не только осадками, но и сильным порывистым ветром. В Архангельской области на Новой Земле в районе Малых Кармакул отмечалась продолжительная метель при ветре до 41 м/с.

В Саратовской и Самарской областях ветер усиливался до 22 м/с. В Москве и Подмосковье порывы ветра достигали 15 м/с. / meteonovosti.ru /
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