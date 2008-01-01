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Новости погоды


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Летняя погода в Амурской области завершается


ИА "Метеоновости" / 12:13 Суббота, 18 апреля

  Амурская область в текущем апреле отличилась рекордным теплом и отсутствием осадков. 17 апреля температура воздуха в городе Свободный, он расположен на юге Амурской области, повысилась до 19.5 градусов, что на градус выше рекорда 1985 года. И это четвертый рекорд в апреле 2020 года. Предыдущие три отмечались подряд в течение трех дней, 10, 11 и 12 апреля, когда максимальная температура составила 16.4, 18.8 и 19.7 градусов соответственно. Лишь дважды в апреле температура приближалась к норме, в остальное время она значительно ее превышала. Осадков в области практически не выпадало, за 17 дней набралось лишь 0.2 мм.

В ближайшие сутки осадки в Амурской области пройдут преимущественно по северу, они ожидаются в виде снега и мокрого снега, а по югу существенных осадков не будет, дневная температура от 10 до 15 градусов.

А уже в начале следующей недели похолодание будет значительным, дневная температура около 5 градусов тепла. / meteonovosti.ru /
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