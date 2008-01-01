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Где быть теплу, стучат морозы

ИА "Метеоновости" / 13:47 Суббота, 18 апреля



В текущем апреле южные районы Европейской России никак не ассоциируются с теплом. Уже с первых чисел центрального месяца весны сюда вернулись заморозки. Они сохраняются и по сей день. В ночь на субботу и в утренние часы в Ростовской и Волгоградской областях температура понижалась до -2 градусов.



В Минеральных Водах температура понизилась до -2.7 градусов, что стало суточным рекордом, предыдущий рекорд, -2.5, отмечался в 1950 году.



А в предстоящие дни станет еще холоднее. Даже в более южные районы вернутся отрицательные значения температуры. Заморозки до -1,-2 ожидаются в Астраханской области, до -1,-3 градусов - в Адыгее, до -1,-5 градусов понизится температура в Краснодарском крае.



Зато на северо-востоке европейской территории обратная картина. Здесь весна забежала далеко вперед и на северо-востоке Республики Коми температура бьет рекорды по теплу. В Воркуте в минувшие сутки зарегистрировано ее значение в +6.5 градусов, что на градус выше рекорда 1997 года. Аномально теплая погода сохранится на северо-востоке Коми и в ближайшие дни. / meteonovosti.ru /



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