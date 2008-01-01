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В Светлый день Пасхи

ИА "Метеоновости" / 02:12 Воскресенье, 19 апреля



атмосфера Земли - всех людей, как и погода.



В этот светлый день солнце и тепло прольется на жителей Иерусалима. Днем воздух прогреется до 25 градусов. Солнечно и тепло будет и на Афоне, здесь благодатные 20..22 градуса.



На Соловецких островах , которые окажутся ближе всего к центру ненастного циклона, небо закроют плотные облака, при температуре около 0 градусов будет приниматься снег.



На Валааме праздник пройдет без осадков, под лучами солнца при температуре +4 градуса.



В Санкт-Петербурге без осадков, но пасмурно и прохладно, днем около 6 градусов.



В Москве солнце обязательно осветит купола церквей. Но при прохладной погоде лучше оставаться дома.



Здоровья и мира в душе! С праздником! / meteonovosti.ru /



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