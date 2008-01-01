Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
19 апреля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Светлый день Пасхи


ИА "Метеоновости" / 02:12 Воскресенье, 19 апреля

  День Воскресенья Господня объединяет всех христиан. А атмосфера Земли - всех людей, как и погода.

В этот светлый день солнце и тепло прольется на жителей Иерусалима. Днем воздух прогреется до 25 градусов. Солнечно и тепло будет и на Афоне, здесь благодатные 20..22 градуса.

На Соловецких островах , которые окажутся ближе всего к центру ненастного циклона, небо закроют плотные облака, при температуре около 0 градусов будет приниматься снег.

На Валааме праздник пройдет без осадков, под лучами солнца при температуре +4 градуса.

В Санкт-Петербурге без осадков, но пасмурно и прохладно, днем около 6 градусов.

В Москве солнце обязательно осветит купола церквей. Но при прохладной погоде лучше оставаться дома.

Здоровья и мира в душе! С праздником! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+2
Вс.
19 апр.
+6
Пн.
20 апр.
+10
Вт.
21 апр.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Лампанг		 -23
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Сикар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100