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Новости погоды
В Светлый день Пасхи
ИА "Метеоновости" / 02:12 Воскресенье, 19 апреля
День Воскресенья Господня объединяет всех христиан. А атмосфера Земли - всех людей, как и погода.
В этот светлый день солнце и тепло прольется на жителей Иерусалима. Днем воздух прогреется до 25 градусов. Солнечно и тепло будет и на Афоне, здесь благодатные 20..22 градуса.
На Соловецких островах , которые окажутся ближе всего к центру ненастного циклона, небо закроют плотные облака, при температуре около 0 градусов будет приниматься снег.
На Валааме праздник пройдет без осадков, под лучами солнца при температуре +4 градуса.
В Санкт-Петербурге без осадков, но пасмурно и прохладно, днем около 6 градусов.
В Москве солнце обязательно осветит купола церквей. Но при прохладной погоде лучше оставаться дома.
Здоровья и мира в душе! С праздником! / meteonovosti.ru /
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